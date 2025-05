Viviano: “Sono rimasto deluso dal Betis. Sul primo gol ha sbagliato De Gea”

" Gosens è il mio giocatore preferito della Fiorentina, anche a livello mentale. La squadra ha grandi valori umani, infatti ieri la reazione nel secondo tempo è stata bellissima. Fagioli? Dopo l'infortunio di Cataldi lo avrei subito schierato davanti alla difesa. Perché più palloni tocca, meglio è. Kean? Secondo me non ha giocato perché Palladino ha messo in conto che domenica c'è una partita importante e questa non era una partita secca."

De Gea

Sul primo gol, secondo me, ha sbagliato anche quel fenomeno che abbiamo in porta. Poi fa una parata senza senso nel secondo tempo. La palla gli passa ad un metro, quella di solito è la zona del portiere. Quello è sempre stato il suo limite. In Inghilterra lo attaccavano molto su questa cosa. Fuori dai pali non è a suo agio, poi non è che è scarso in quel fondamento. Poteva avere una letture più aggressiva, per quel fuoriclasse qual è."