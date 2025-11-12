Viola News
Graziani: “Questa rosa è più forte di quella di Palladino. Kean può giocare con Gud”

Il commento di Ciccio Graziani al Pentasport di Radio Bruno
Le parole dell'ex viola Ciccio Graziani al Pentasport di Radio Bruno sul momento di crisi della Fiorentina:

"Vanoli è un tecnico bravo e ambizioso. Non deve creare confusione dentro una squadra, ma convinzioni. La Fiorentina deve migliorare nella fase difensiva, per prendere meno gol. Quella è una certezza. Poi dovrà dare il bastone, ma anche la carota. I calciatori devono trovare entusiasmo e tranquillità, senza bombardarli di nozioni tattiche."

"Giocherei con due punte e Gud"

"I giocatori bravi si integrano bene tra loro. Kean è un ragazzo intelligente e non è vero che non può giocare insieme ad un altro attaccante. Spero che Vanoli tirerà fuori il meglio da tutti i calciatori della rosa. Io giocherei con due punte e Gudmundsson più arretrato. Sono convinto che con due attaccanti sia più facile vincere le partite. Questa Fiorentina, numericamente e tecnicamente è più forte di quella dell'anno scorso. Di questo ne sono sicuro. La squadra può vincere 6/7 partite di seguito. Abbiamo bisogno che tutti lavorino per il bene collettivo."

