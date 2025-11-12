Graziani: “Questa rosa è più forte di quella di Palladino. Kean può giocare con Gud”

"Vanoli è un tecnico bravo e ambizioso. Non deve creare confusione dentro una squadra, ma convinzioni . La Fiorentina deve migliorare nella fase difensiva, per prendere meno gol. Quella è una certezza. Poi dovrà dare il bastone, ma anche la carota. I calciatori devono trovare entusiasmo e tranquillità, senza bombardarli di nozioni tattiche."

"Giocherei con due punte e Gud"

"I giocatori bravi si integrano bene tra loro. Kean è un ragazzo intelligente e non è vero che non può giocare insieme ad un altro attaccante. Spero che Vanoli tirerà fuori il meglio da tutti i calciatori della rosa. Io giocherei con due punte e Gudmundsson più arretrato. Sono convinto che con due attaccanti sia più facile vincere le partite. Questa Fiorentina, numericamente e tecnicamente è più forte di quella dell'anno scorso. Di questo ne sono sicuro. La squadra può vincere 6/7 partite di seguito. Abbiamo bisogno che tutti lavorino per il bene collettivo."