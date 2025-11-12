Pruzzo striglia i giocatori: “Devono parlare meno. Ci sono troppi alibi”

"Ieri ero a Genova e i tifosi rossoblù si chiedevano quando mai riusciranno a vincere una partita, se non ce l’hanno fatta contro una squadra in difficoltà come la Fiorentina. Che volete che vi dica, teniamoci stretto questo punto arrivato da una sfida tra due squadre impaurite, piene di errori evidenti che mostrano la mancanza di sicurezza. Ho notato un minimo di voglia di reagire, che spero possa diventare fiducia. Vanoli? Non lo conosco personalmente, ma so che ha lasciato un bel ricordo da giocatore e ha il vantaggio di non poter far peggio di Pioli. Inoltre, tra i nomi circolati dopo l’esonero, il suo era quello più gradito alla piazza. La squadra è messa così male che basterebbe poco per fare meglio. Vedremo cosa riuscirà a costruire: l’importante è trovare un’identità e capire che direzione prendere."