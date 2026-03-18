Oggi, al Pentasport, ha fatto il suo intervento Ciccio Graziani, ex attaccante viola, commentando così la Fiorentina prima della gara di Conference League in programma domani in Polonia:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Graziani: “Kean? Non fa gol nemmeno con le mani. Gudmundsson lo cederei”
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Graziani: “Kean? Non fa gol nemmeno con le mani. Gudmundsson lo cederei”
Vi proponiamo le parole di Ciccio Graziani al Pentasport odierno.
Dal punto di vista mentale, siamo un po' più tranquilli, ma per il resto la situazione può cambiare d un momento all'altro: dobbiamo essere pronti a qualsiasi situazione. Non possiamo montarci la testa dopo aver vinto a Cremona.
Sui singoli—
Piccoli ha fatto troppi pochi gol da quando è a Firenze, poi se devo valutare solo il goldi lunedì allora, tanto di cappello. Lui ha delle prospettive di crescita importanti che deve tirare fuori. Il più in forma, attualmente è Parisi, il più importante non lo so. Chi dovrà fare queste valutazioni le farà a fine stagione. Non sono soddisfatto nemmeno di Gudmundsson, quando lo vidi a Genova era talmente forte che lo sognavo alla Fiorentina, adesso è completamente sotto alle aspettative. La permanenza o meno di alcuni giocatori, dipende dal risultato finale: anche lo stesso De Gea è inciampato in un'annata spaventosa. Fazzini non lo vedo come una seconda punta, ma più dietro a due punte. Solomon e Brescianini sono i più forti arrivati a gennaio; mi dispiace che il secondo non riesca a trovare la giusta continuità. Kean è il meno peggio, però quest'anno non fa gol nemmeno con le mani. C'è stato di mezzo qualche infortunio di troppo, non penso che si stia preservando per la Nazionale, non sappiamo nemmeno se andiamo ai mondiali...
Conference League, percorso da portare avanti—
Io mi auguro che la Fiorentina vada avanti il più possibile in Conference League, è una competizione che può farti approcciare diversamente anche il campionato.
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