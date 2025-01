Graziani: “Gud deve giocare, sta perdendo l’entusiasmo. Ecco chi mi ha deluso”

Il doppio ex di Fiorentina e Torino, Ciccio Graziani è intervenuto per parlare della gara di domani e non solo al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

La classifica della Fiorentina è molto bella. Nei momenti negativi non bisogna perdere la calma, continuo ad avere fiducia in Palladino. Adesso però deve ricominciare ad ottenere dei risultati positivi. E' fondamentale in questi momenti essere schietti tra i giocatori e il proprio allenatore. Lo spogliatoio in questo senso è il posto migliore dove poter esprimere i propri pensieri.