Nazione: “Pongracic al Bologna? Si può”. E anche Biraghi, ma solo a zero

Il Bologna si è informato nei giorni scorsi per Pongracic, così come Italiano attende l'uscita di Lykogiannis per accogliere Biraghi

Redazione VN 18 gennaio 2025 (modifica il 18 gennaio 2025 | 09:54)

In standby anche il discorso Pablo Marì, anche se la sensazione è che in difesa qualcosa possa accadere. Magari più avanti nel corso dei giorni, ma rimane una stretta di mano virtuale con il difensore spagnolo in scadenza col Monza. In bilico per fargli posto i due argentini, Moreno e Valentini, ma anche Pongracic. Nonostante una prima parte di stagione complicata gli estimatori non mancano al croato. Ovviamente per un prestito, che la Fiorentina potrebbe anche valutare per provare a rilanciarlo in vista della prossima stagione.

Biraghi da Italiano? Solo a costo zero — Il Bologna si è informato nei giorni scorsi, ma è fondamentale in tal senso l'uscita di Erlic. Così come quella di Lykogiannis per accogliere Biraghi. In tal caso, Sartori e Di Vaio accontenterebbero volentieri Italiano ma da una parte pretendono che l’ex capitano viola arrivi a Casteldebole a zero euro e da un’altra invitano lo stesso Biraghi a non chiedere la luna per l’ingaggio.