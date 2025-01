Bucciantini: “Gudmundsson deve aiutarsi. Henrique? Serve qualità e razionalità”

Gli obiettivi: "Su Pongracic non so cosa pensare, non l'ho mai visto giocare in questa stagione. Lui in carriera ha avuto tante annate condizionate da molti infortuni, spesso i suoi campionati sono alterni. Palladino ha il compito di ridare equilibrio alla squadra, misurandosi in una piazza importante. Una sifda non semplice, dopo aver salvato il Monza, una sfida che lo può far crescere. Per queste sfide ci si misura con dirigenti esperti"