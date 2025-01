CorFio: “Garantisce Palladino”. Verso il Torino, la difesa e il rilancio

La tensione è palpabile e la settimana che sta per esaurirsi è una di quelle in grado di lasciare un segno - si legge sul Corriere Fiorentino. Positivo o negativo starà alla Fiorentina deciderlo, Palladino è chiamato a invertire un trend da un solo punto raccolto nelle ultime cinque giornate. Una situazione inattesa perché la striscia di otto vittorie consecutive si è interrotta a metà dicembre, sono bastati poco più di trenta giorni per rimettere tutto in discussione. Fiorentina-Torino, insomma, non sarà una partita come le altre. Il primo a saperlo è Raffaele Palladino, soprattutto dopo la sconfitta di Monza. Con questa prospettiva il tecnico viola nella conferenza stampa di ieri ha riavvolto i fili di una settimana composta da tre stelle polari: la coesione con il gruppo, armonia con la società e il campo. Dopo le parole, parola al giudice supremo ovvero il rettangolo di gioco.