Ciccio Graziani, ex attaccante viola, è intervenuto a RTV38 nel corso della trasmissione "Il salotto dello sport". Le sue dichiarazioni:
Graziani: "Fiorentina dai due volti. Solomon il miglior acquisto, perdita pesante"
Non è possibili che all'andata vinci 3-0 e ti fai rimontare quando dovevi solo mantenere alta l'attenzione. Fortunatamente siamo passati agli ottavi. E' ora che sei in un momento positivo che devono crescere autostima e attenzione invece, continui ad avere alti e bassi; questa cosa mi spaventa. L'Udineseè una squadra molto fisica, se è in giornata può farti male. Fagioli sta crescendo ma deve giocare a due tocchi, rischia troppo col pallone tra i piedi. Kean? Ovviamente non è quello dell'anno scorso, ma non puoi dirgli nulla. Lui ci mette sempre voglia e determinazione. Solomon? Degli acquisti di gennaio è il migliore, la sua perdita mi preoccupa; è l'unico che salta l'uomo. Il Gudmundsson di Firenze non è quello di Genova, ma il problema della Fiorentina è che va a ritmo lento.
