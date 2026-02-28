Monti: “Festival a tinte viola. Fiorentina? Meglio stare zitti…”

È stato un festival a tinte viola. Prima Laura Pausini in conferenza stampa con Carlo, poi Pilar con Paratici, e infine Masini in gara…Jagiellonia? Non ho visto la partita, avevo Marco (Masini ndr) che mi aggiornava. Non credevo a quello che sentivo…Allo 0-3 pensavo fosse uno scherzo. Per forza dobbiamo soffrire sempre. La cosa migliore adesso è stare zitti, perché non puoi per un secondo abbassare la guardia. Qualsiasi cosa detta viene smentita il giorno dopo. Ora ci sono Udinese, Parma e Cremonese. L'obiettivo è quello ovviamente di fare punti anche per toglierli anche a loro, che alla fine lottano con te. La maggior delusione? È che un giorno pensi di essere fuori da questa situazione, e il giorno dopo fai due passi indietro