Ernesto Poesio, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per le ultime in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:
Poesio: "Ranieri, che paradosso. Vanoli? Il problema va oltre l'allenatore"
Poesio a Radio Bruno: "Fiorentina troppo instabile, i problemi vanno oltre l’allenatore. Difesa senza certezze, Ranieri ora il più affidabile"
Diventa difficile fare previsione su dove arriverà la Fiorentina, vista l'instabilità di ogni domenica. All'andata con lo Jagiellonia hai dimostrato di essere nettamente superiore, al ritorno tutto il contrario. Non si possono gestire così le partite. Vanoli? A Firenze è stato criticato Italiano, contestato da un'intera curva Palladino...Di solito l'allenatore è il capro espiatorio più semplice. Vanoli ha commesso diversi errori e non ha impresso quella impronta che forse ci aspettavamo, ma credo che il problema della Fiorentina sia più ampio che del semplice allenatore. Nessun difensore ha dato certezze, quindi i titolari vanno in base allo stato di forma. L'esempio più lampante è Ranieri, che paradossalmente ora è quello più affidabile. Mentre a gennaio stava per essere ceduto, oltre alla fascia da capitano tolta e tutte le accuse ricevute.
