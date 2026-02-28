Riccardo Galli, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv R.Galli: “Difesa nel caos. Fagioli? Purtroppo non ha alternative in rosa”
news viola
R.Galli: “Difesa nel caos. Fagioli? Purtroppo non ha alternative in rosa”
L'opinione di Riccardo Galli, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa Fiorentina
Sono riusciti a trasformare una partita di tranquillità in paura e fatica. Con lo Jagiellona il primo obiettivo era non mettere a rischio i titolari senza infortuni, e invece ce sono stati tre tra Lezzerini, Solomon e Gosens. Se continui a fare sciocchezze del genere è inutile guardare le altre della classifica, ti sei messo nella carreggiata sbagliata e ora devi uscirne di nuovo. La fase difensiva ha fatto acqua da tutte le parti e lo stesso vale per quella offensiva, non si è vista un'azione in centoventi minuti. Fagioli? La Fiorentina ne è dipendente sia nel bene che nel male. Non hai l'alternativa sua e quando il ragazzo sbaglia la partita la squadra non reagisce mai. Nel passato c'erano i Rui Costa, i Batistuta i Mutu, ma se non rendevano c'era qualcuno che si prendeva per mano la squadra, oggi questo non capita mai. Conference? Dipende tutto dalla Serie A. Se passi il turno e sei uscito dalla zona rossa con abbastanza punti di distanza, te la puoi gestire meglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA