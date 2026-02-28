Calori (ex Udinese): “Bianconeri hanno qualità ma poche motivazioni”

Alessandro Calori, ex calciatore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in vista della partita di lunedì con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
All'Udinese è successo molte volte che arriva in fondo al campionato è ha un blocco dei risultati. Sono tutte motivazioni, adesso la squadra è un po' in difetto. Gli infortuni di Zaniolo e Atta hanno contribuito in negativo. Ha fatto cose buone con squadre grandi, e invece con alcune piccole hanno fatto fatica. Vincere con la Roma, con l'Inter...È sempre mancato lo scatto per diventare una squadra da vertice. Individualmente ha dei giocatori molto importanti, i due citati prima, Solet che ha quelle qualità importanti, Kristensen...Runjaić? È un allenatore che ha fatto un percorso importante, ha preso l'Udinese in una situazione molto delicata. Ha portato sempre una salvezza tranquilla. Fiorentina? L'ho vista diverse volte dal vivo quest'anno, la seguo con simpatia. Quest'anno, soprattutto per i tifosi, è stata durissima, Si sono cose aggiunte anche cose esterne come la scomparsa del presidente. Sono quelle annate storte. La rosa ha diverse qualità, ma purtroppo non le ha dimostrate.
