Durante il programma Deejay Football Club che vede protagonisti Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa e, come accade ormai abitualmente, i due hanno detto i loro pronostici per la 27° giornata di Serie A.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Caressa e Zazzaroni pronosticano Fiorentina-Udinese: pareri opposti
news viola
Caressa e Zazzaroni pronosticano Fiorentina-Udinese: pareri opposti
A Deejay Football Club Caressa e Zazzaroni pronosticano Fiorentina-Udinese: uno punta sull’X, l’altro vede i viola favoriti.
Per Zazzaroni, la Fiorentina non riuscirà a strappare più di 1 punto in quel di Udine: "Per la Fiorentina non sarà una partita semplice, ma confido in "Fagiolino". L'Udinese, però, è una squadra che corre tanto; per questo secondo me non andranno oltre il pari".
Opinione diversa invece per il giornalista e telecronista SKY, infatti, secondo Caressa la squadra di Vanoli potrebbe ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato: "Secondo me la Fiorentina vince, ma l'Udinese non la puoi pronosticare; sono capaci di vincere con chiunque ma allo stesso tempo anche di perdere. Cali così imprevedibili non li ho visti da nessun'altra parte".
© RIPRODUZIONE RISERVATA