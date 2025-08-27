Graziani: “De Gea, a Cagliari voto 4. Senza la papera la Fiorentina avrebbe vinto”

Il giudizio di Ciccio Graziani a Radio Bruno

Francesco "Ciccio" Graziani ha commentato con entusiasmo la decisione di Pietro Comuzzo di rifiutare un’offerta economica importante per restare alla Fiorentina. "È una notizia bellissima. Non è banale dire no a certe cifre. È un segnale forte di attaccamento e personalità".

Spostando l’attenzione sul centrocampo viola, l’ex bomber granata si è soffermato su Nicolò Fagioli, protagonista nelle ultime uscite: "Può giocare sia da regista che da mezzala, ma per me è un numero otto naturale. È un giocatore bravo, pulito, che sbaglia poco. Però qui serve anche l’intuizione di Pioli per esaltarlo al massimo". Non sono mancate parole di apprezzamento per Hans Nicolussi Caviglia: "Mi piace, lotta e sgomita. Può essere un rinforzo prezioso come alternativa ai titolari".

Graziani ha poi analizzato la sfida pareggiata contro il Cagliari, in cui la Fiorentina ha lasciato per strada due punti: "Se De Gea, che tutti stimiamo e al quale vogliamo un gran bene, non avesse commesso quella papera, avremmo portato a casa tre punti. Il Cagliari ha giocato con garra, ci mancherebbe, ma l’errore del portiere pesa e il De Gea visto in Sardegna merita un 4 (LE PAGELLE VN)".