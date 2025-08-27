Brovarone: “Caviglia giocatore da Parma/Udinese. Valentini? Una sciocchezza”

Le dichiarazioni di Bernardo Brovarone a Radio Bruno

Redazione VN 27 agosto - 13:40

Bernardo Brovarone ha analizzato con grande lucidità la possibile operazione legata a Hans Nicolussi Caviglia, definendola “un’ottima operazione”, pur restando sorpreso che il centrocampista non abbia ancora trovato una squadra. Brovarone ha ricordato come il giocatore abbia fatto bene al Venezia, ma con una precisazione: “Ha fatto benissimo al Venezia, ma ripeto, al Venezia. Per me è da Udinese o Parma. Prima dimostri lì quello che sei, poi magari pensi al Milan. Altrimenti rischi di ritrovarti a pagarlo come Sohm”.

Secondo Brovarone, alla Fiorentina servirebbe qualcosa in più per il definitivo salto di qualità: “Per fare il salto serve un giocatore internazionale. Questa, invece, è un’operazione tipica della Fiorentina di questi anni. Se vuoi costruire una squadra da battaglia devi prendere due o tre pedine importanti all’anno e tenere i più forti”.

Brovarone ha anche toccato il tema delle cessioni, lanciando un’idea forte: “Io venderei anche Parisi, mettendo però un giovane di livello dietro Gosens. Dietro, per esempio, credo che la scelta di lasciar andare Valentini sia stata una mezza sciocchezza: per me era più forte di Ranieri e Viti”.

Infine, un passaggio sulla proprietà e sul progetto tecnico: “Io sono fiero di avere una società con questa gestione, con mezzi economici importanti. Dall’altro lato, però, un presidente così ricco potrebbe anche non pensare così assiduamente al bilancio. Io farei un mercato da Scudetto, per far sognare i tifosi e lasciarmi trascinare dal popolo fiorentino”.