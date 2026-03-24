Grassia: “Punto di platino con l’Inter. Fagioli da Nazionale, meritava la chiamata”

"Contro l'Inter è stato un punto di platino. A Milano in tanti mi hanno chiesto come sia possibile che la Fiorentina si ritrovi in quelle posizioni di classifica. La squadra viola è stata schierata in maniera attenta da Vanoli; Fagioli ha giocato la miglior partita da quando è a Firenze. La Fiorentina ha meritato il pareggio con l'Inter, ha messo in difficoltà la Juventus e avrebbe meritato la vittoria col Milan. Tutto questo, però, non è bastato, perché siamo ancora alle prese con la lotta salvezza."