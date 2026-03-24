Il giornalista Filippo Grassia è intervenuto su Radio Bruno per dare un suo parere sulla Fiorentina. Ecco le sue parole:
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Grassia: “Punto di platino con l’Inter. Fagioli da Nazionale, meritava la chiamata”
"Contro l'Inter è stato un punto di platino. A Milano in tanti mi hanno chiesto come sia possibile che la Fiorentina si ritrovi in quelle posizioni di classifica. La squadra viola è stata schierata in maniera attenta da Vanoli; Fagioli ha giocato la miglior partita da quando è a Firenze. La Fiorentina ha meritato il pareggio con l'Inter, ha messo in difficoltà la Juventus e avrebbe meritato la vittoria col Milan. Tutto questo, però, non è bastato, perché siamo ancora alle prese con la lotta salvezza."
Conference—
"Sotto il profilo del gioco ho visto qualcosa di interessante. A Verona speriamo che la Fiorentina possa esprimersi come a Cremona. Conference? Credo che andare avanti in una competizione porti morale. In questo 2026, la squadra viola sarebbe tra il settimo e l'ottavo posto in classifica. Non mi farei tanti problemi, né sul piano fisico né su quello atletico, perché sto vedendo la Fiorentina correre molto bene per tante partite."
La mano di Pongracic—
"Il rigore di Pongracic non c'era. Manca totalmente la volontarietà: il pallone arriva all'improvviso e il croato fa di tutto per mettere le braccia dietro la schiena. Fagioli? In mezzo al campo della Nazionale non c'è grande qualità; avrebbe meritato la convocazione e avrebbe fatto una bella figura."
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