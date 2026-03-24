Nicolò Fagioli è il metronomo della Fiorentina di Paolo Vanoli, anche se Gattuso ha deciso di lasciarlo a casa. Fabio Caressa sul proprio canale Youtube ha commentato il momento dell'ex centrocampista della Juventus:
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VIOLA NEWS social Caressa: “Fagioli è un po’ pettinato. Ecco perchè Gattuso non lo ha chiamato”
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Caressa: “Fagioli è un po’ pettinato. Ecco perchè Gattuso non lo ha chiamato”
Una salvezza da conquistare, ed un sogno monfiale. Il finale di stagione di Fagioli sarà molto intenso
"Allora, quando giocava in Serie B, con l Cremonese, mi dicevano che, pur essendo lui fortissimo, tendeva a pettinarsi un po', dicevano, in campo. Lui ha questo sempre questo aspetto, ogni tanto ancora è un po' pettinato, però sta diventando un giocatore molto concreto e secondo me è stato uno dei trascinatori di questa rimonta ancora non completata della Fiorentina"
L'Italia: "Non bisogna neanche dimenticare quello che è successo, perché non è giusto dare un colpo di spugna a quello che è successo, alla sua squalifica. È uno dei motivi per cui secondo me Gattuso non l'ha chiamato il nazionale"
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