BordoCam: Vanoli, proteste sul gol di Esposito. Il particolare sfuggito a tutti

Paolo Vanoli ha protestato per il gol di Esposito, la rimessa di Dumfries non ha convinto il tecnico viola

Fiorentina-Inter è iniziata subito male per i viola, visto che Esposito ha segnato lo 0-1 dopo pochi secondi. Un gol nato da una rimessa laterale battuta da Dumfries . L'esecuzione del fallo laterale ha fatto arrabbiare Vanoli, come riportato dalle telecamere di BordoCam, format social di Dazn.

Il tecnico viola ha subito gridato "E' dentro, è dentro oh", riferendosi ai piedi di Dumfries. Successivamente Vanoli ha protestato con l'arbitro Colombo "La rimessa è dentro con i piedi". In effetti le punte dei piedi dell'ex Psv erano dentro al campo. Ma per segnalare un'infrazione, dice il regolamento, i piedi devono essere completamente dentro al campo.