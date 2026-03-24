Fiorentina-Inter è iniziata subito male per i viola, visto che Esposito ha segnato lo 0-1 dopo pochi secondi. Un gol nato da una rimessa laterale battuta da Dumfries. L'esecuzione del fallo laterale ha fatto arrabbiare Vanoli, come riportato dalle telecamere di BordoCam, format social di Dazn.
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VIOLA NEWS social BordoCam: Vanoli, proteste sul gol di Esposito. Il particolare sfuggito a tutti
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BordoCam: Vanoli, proteste sul gol di Esposito. Il particolare sfuggito a tutti
Paolo Vanoli ha protestato per il gol di Esposito, la rimessa di Dumfries non ha convinto il tecnico viola
Il tecnico viola ha subito gridato "E' dentro, è dentro oh", riferendosi ai piedi di Dumfries. Successivamente Vanoli ha protestato con l'arbitro Colombo "La rimessa è dentro con i piedi". In effetti le punte dei piedi dell'ex Psv erano dentro al campo. Ma per segnalare un'infrazione, dice il regolamento, i piedi devono essere completamente dentro al campo.
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