L’attacco di Criscitiello: “Fagioli non deve mettere più piede in nazionale”

Nicolò Fagioli è stato uno degli esclusi dalle ultime convocazioni di Rino Gattuso. Per Domenico Criscitiello la scelta è stata corretta, anche per fattori esterni al campo. Il suo pensiero, espresso su Aura Sport:

"Io sono contento anche che queste scelte le abbia fatte Gattuso perché le convocazioni nazionali sono per il calcio, ma devono essere anche un esempio. Poi li convocherà per il mondiale, ma è un altro discorso, gente per me come Fagioli e Zaniolo in nazionale non ci devono mai mettere più piede."