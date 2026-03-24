Nicolò Fagioli è stato uno degli esclusi dalle ultime convocazioni di Rino Gattuso. Per Domenico Criscitiello la scelta è stata corretta, anche per fattori esterni al campo. Il suo pensiero, espresso su Aura Sport:
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VIOLA NEWS social L’attacco di Criscitiello: “Fagioli non deve mettere più piede in nazionale”
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L’attacco di Criscitiello: “Fagioli non deve mettere più piede in nazionale”
Fagioli escluso dall'Italia? Per Criscitiello la scelta di Gattuso è corretta, anche per motici extra-campo
"Io sono contento anche che queste scelte le abbia fatte Gattuso perché le convocazioni nazionali sono per il calcio, ma devono essere anche un esempio. Poi li convocherà per il mondiale, ma è un altro discorso, gente per me come Fagioli e Zaniolo in nazionale non ci devono mai mettere più piede."
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