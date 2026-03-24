Bocci: “Fiorentina padrona per 80′. Inter? Il divario di 40 punti non si è visto”

"Il pareggio è stato stretto alla Fiorentina : per 80 minuti la squadra viola è stata la padrona della partita . L’Inter non era nella sua versione migliore; senza Lautaro Martinez perde moltissimo in attacco. I nerazzurri avevano dei problemi, ma domenica non abbiamo visto i 40 punti di differenza tra le due squadre."

Vietato distrarsi

"Nelle prossime settimane arriveranno gare difficili, per questo la Fiorentina non può distrarsi: la corsa per la salvezza resta complicata. I miglioramenti ci sono stati; i buoni risultati consecutivi e la classifica dicono che tutto sta migliorando. Il problema, adesso, è non fermarsi. La partita di Verona è da non sbagliare. Il calendario sarà complicato, considerando anche la Conference League. Il Crystal Palace è superiore alle due squadre polacche affrontate nei turni a eliminazione diretta. Per questo, qualunque risultato arriverà, le energie verranno comunque meno. Kean è ancora un po' arrugginito, però sarà titolarissimo in Nazionale insieme a Retegui. Me lo aspetto in crescita. Fagioli non è stato chiamato da Gattuso perché voleva puntare sul gruppo, su coloro che ci sono sempre stati."