L’Italia conquista la finale dei playoff per i Mondiali battendo 2-0 l’Irlanda del Nord allo stadio di Bergamo. Decidono le reti di Sandro Tonali e Moise Kean, al termine di una gara più complicata del previsto, soprattutto nella prima frazione.
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Gattuso: “Lenti nel primo tempo, ora recuperiamo. Andiamo a giocarci la finale”
Nel post partita, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha analizzato così la prestazione ai microfoni di Rai Uno: “Abbiamo faticato. Nel primo tempo dovevamo fare meglio, siamo stati lenti e ci siamo complicati la vita. Però la squadra è rimasta concentrata e non era scontato”.
La svolta nella ripresa, quando gli Azzurri hanno cambiato ritmo: “Nel secondo tempo abbiamo accelerato e portato a casa la partita. Adesso andiamo a giocarci questa finale, ma sarà difficile. Dobbiamo recuperare bene”.
Gattuso ha poi sottolineato anche l’aspetto mentale e il supporto del pubblico: “La pressione? Ci sarà anche per gli altri. Intanto godiamoci questa vittoria, poi da domani penseremo alla finale. Voglio ringraziare Bergamo e i tifosi: anche nei momenti più difficili ci hanno sostenuto con applausi”.
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