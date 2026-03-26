Gattuso: “Lenti nel primo tempo, ora recuperiamo. Andiamo a giocarci la finale”

Le parole del CT Gennaro Gattuso dopo la vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord

Matteo Torniai Redattore 26 marzo - 23:16

L’Italia conquista la finale dei playoff per i Mondiali battendo 2-0 l’Irlanda del Nord allo stadio di Bergamo. Decidono le reti di Sandro Tonali e Moise Kean, al termine di una gara più complicata del previsto, soprattutto nella prima frazione.

Nel post partita, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha analizzato così la prestazione ai microfoni di Rai Uno: “Abbiamo faticato. Nel primo tempo dovevamo fare meglio, siamo stati lenti e ci siamo complicati la vita. Però la squadra è rimasta concentrata e non era scontato”.

La svolta nella ripresa, quando gli Azzurri hanno cambiato ritmo: “Nel secondo tempo abbiamo accelerato e portato a casa la partita. Adesso andiamo a giocarci questa finale, ma sarà difficile. Dobbiamo recuperare bene”.

Gattuso ha poi sottolineato anche l’aspetto mentale e il supporto del pubblico: “La pressione? Ci sarà anche per gli altri. Intanto godiamoci questa vittoria, poi da domani penseremo alla finale. Voglio ringraziare Bergamo e i tifosi: anche nei momenti più difficili ci hanno sostenuto con applausi”.