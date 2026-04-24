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VIOLA NEWS news viola radio e tv Galli: “Grosso ha idee di gioco, ma deve capire una cosa. Vi dico la mia su Kean”

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Galli: “Grosso ha idee di gioco, ma deve capire una cosa. Vi dico la mia su Kean”

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Giovanni Galli ha commentato il presente e il futuro della Fiorentina sottolineando l'importanza di prendere decisioni immediate
Redazione VN

L'ex portiere viola Giovanni Galli, ai microfoni di Lady Radio, toccando alcuni temi caldi in casa Fiorentina, dalle ultime partite di campionato fino alla questione allenatore. Le sue parole:

Le ultime partite di campionato, come è stata quella di lunedì, saranno difficili da interpretare. Sarà importante capire la voglia da parte dei giocatori di rimanere a Firenze, il loro senso di appartenenza. Non ci sono obiettivi dato che la salvezza è raggiunta al 99%, quindi niente scuse: la mente è libera, possiamo vedere cosa sanno fare questi ragazzi nelle migliori condizioni. Poi la società farà le sue valutazioni.

Questione allenatore

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Ho fatto il master a Coverciano con Grosso, un ragazzo di sani principi. Sportivamente parlando dà dei messaggi di  presunzione, vuol dire che è sicuro delle sue idee di gioco. Sa di calcio, ha fatto un percorso importante, anche tra molte difficoltà, come a Lione, in cui fu pure aggredito fisicamente. A volte quando ci parli sembra che sappia tutto lui: deve capire che Firenze è difficile e se arrivi con questo atteggiamento puoi bruciarti. 

Il futuro

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Bisogna programmare il futuro a partire da Kean: se l'infortunio ha bisogno di essere curato con un intervento e un lungo stop, che si prenda una decisione il prima possibile. Se la Fiorentina vuole puntarci, deve operarsi subito per recuperare tranquillamente.

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