L'ex portiere viola Giovanni Galli, ai microfoni di Lady Radio, toccando alcuni temi caldi in casa Fiorentina, dalle ultime partite di campionato fino alla questione allenatore. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Galli: “Grosso ha idee di gioco, ma deve capire una cosa. Vi dico la mia su Kean”
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Galli: “Grosso ha idee di gioco, ma deve capire una cosa. Vi dico la mia su Kean”
Giovanni Galli ha commentato il presente e il futuro della Fiorentina sottolineando l'importanza di prendere decisioni immediate
Le ultime partite di campionato, come è stata quella di lunedì, saranno difficili da interpretare. Sarà importante capire la voglia da parte dei giocatori di rimanere a Firenze, il loro senso di appartenenza. Non ci sono obiettivi dato che la salvezza è raggiunta al 99%, quindi niente scuse: la mente è libera, possiamo vedere cosa sanno fare questi ragazzi nelle migliori condizioni. Poi la società farà le sue valutazioni.
Questione allenatore—
Ho fatto il master a Coverciano con Grosso, un ragazzo di sani principi. Sportivamente parlando dà dei messaggi di presunzione, vuol dire che è sicuro delle sue idee di gioco. Sa di calcio, ha fatto un percorso importante, anche tra molte difficoltà, come a Lione, in cui fu pure aggredito fisicamente. A volte quando ci parli sembra che sappia tutto lui: deve capire che Firenze è difficile e se arrivi con questo atteggiamento puoi bruciarti.
Il futuro—
Bisogna programmare il futuro a partire da Kean: se l'infortunio ha bisogno di essere curato con un intervento e un lungo stop, che si prenda una decisione il prima possibile. Se la Fiorentina vuole puntarci, deve operarsi subito per recuperare tranquillamente.
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