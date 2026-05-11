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G. Galli su Paratici: “Vediamo se lo lasciano agire. Servono certezze dalla società”

G. Galli su Paratici: “Vediamo se lo lasciano agire. Servono certezze dalla società” - immagine 1
Riccardo Galli su Paratici: "Da tanto che mancano certezze a Firenze: vediamo se lasceranno lavorare Paratici. Kean è ancora alla Fiorentina?"
Redazione VN

L'ex portiere viola Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio per commentare la salvezza ottenuta dai viola. Ecco le sue parole:

Per festeggiare la salvezza affitterei un pullman scoperto. Tutto questo è stato un'impresa... al negativo, ma adesso non ha più senso parlare di ciò che è successo, anche se con la salvezza così vicina, mi aspettavo qualcosa di più in campo. Pensiamo per esempio a Paratici: è nuovo, spero si sia fatto un'idea sulla Fiorentina.

Quelle parole di Commisso e la responsabilità della società

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Il post di Joseph Commisso è stato la ciliegina sulla torta dell'impresa che vi dicevo prima. Adesso le garanzie sul futuro ce le da Paratici, che purtroppo non è il proprietario. La società deve convincere i tifosi subito dopo la fine del campionato e deve farlo senza comunicati, ma per esempio con una conferenza stampa di Paratici che ci spiega la Fiorentina del futuro. Altrimenti è giusto che i tifosi aspettino il mercato prima di decider se fare l'abbonamento o meno. Sono curioso di vedere se adesso Paratici viene lasciato lavorare, sono anni che la società non dà certezze. Kean è ancora in rosa? Che ha? I fiorentini faranno comunque l'abbonamento, questa si chiama fede. Ma i piani alti non se ne devono approfittare.

 

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