Riccardo Galli è intervenuto a Radio Bruno, durante il Pentasport. Ecco le sue parole riguardo all'ormai ottenuta salvezza della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv R. Galli: “Grazie Vanoli, hai centrato l’obiettivo. I miei nomi per la panchina”
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R. Galli: “Grazie Vanoli, hai centrato l’obiettivo. I miei nomi per la panchina”
Riccardo Galli su Vanoli al Pentasport: "Va ringraziato. Chiunque altro non ce l'avrebbe fatta. Oltre Grosso, altre due piste probabili..."
Vanoli va ringraziato per il lavoro fatto. Se fosse rimasto qualsiasi altro allenatore, non ci sarebbe riuscito: avrebbe fallito, sarebbe stato esonerato e la Fiorentina non si sarebbe salvata. Vanoli era chiamato a salvare la squadra dalla serie B e l'ha fatto.
Eventualmente, il nome del sostituto—
Magari la società sta già pensando a come sostituirlo: io ti dico i nomi di Grosso, De Rossi e magari uno straniero, anche se quest'ultima pista la vedo un po' meno papabile delle altre. Sarri non lo do a più di un 20% di possibilità.
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