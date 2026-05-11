L'ex direttore sportivo di Cagliari e Genoa, Stefano Capozucca, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare dell'attaccante viola Riccardo Braschi:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Capozucca su Braschi: “Qualcosa può fare, ma gli serve il tempo di crescere”
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Capozucca su Braschi: “Qualcosa può fare, ma gli serve il tempo di crescere”
Stefano Capozucca, commentando al sua squadra ideale, si è soffermato sull'attaccante viola Riccardo Braschi
Ci sono diversi giocatori interessanti in Serie A che mi piacerebbe avere nella mia squadra ideale. Braschi, non dico abbia futuro, ma ha un bel fisico e può fare qualcosina, ma bisogna dargli il tempo di crescere. I giovani vanno fatti giocare. In Italia è complicato perché si guarda troppo al risultato e gli allenatori vanno in difficoltà.
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