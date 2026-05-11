Gianluca di Marzio ha parlato a TUTTOmercatoWEB, esprimendosi sulla situazione della Fiorentina subito dopo aver conquistato la salvezza. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Di Marzio: “Paratici in bilico; ecco chi lo segue. Servono decisioni immediate”
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Di Marzio: “Paratici in bilico; ecco chi lo segue. Servono decisioni immediate”
Di Marzio chiaro su Paratici: "Da chiarire subito il suo futuro e le intenzioni della società. Il ds viola tra voci da Roma e Milano.
Adesso la Fiorentina ha l'obbligo di non sbagliare i tempi nel programmare: deve anche chiarire una volta per tutte se Paratici sarà il direttore sportivo per la prossima stagione, al di là del suo lungo contratto. Perché le voci sulla Roma proseguono, ma anche quelle di ieri sera sul Milan; quindi non è chiaro se Paratici possa lasciare o meno Firenze in caso di nuove offerte, e soprattutto se la società glielo permetterà. Anche perché intorno alla sua figura è stato costruito un programma mediatico di lungimiranza per arrivare ad ottenere qualcosa a cui quest'anno non si è nemmeno pensato.
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