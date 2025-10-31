Fontana: “Ecco la formula per risollevare la Fiorentina. Rosa di qualità”

L'ex calciatore e allenatore, Gaetano Fontana, ha parlato a 30° minuto su Italia 7 del momento della Fiorentina. Queste le sue parole:
Si risale con la compattezza a la perseveranza di continuare a fare un lavoro che è stato iniziato. L'esperienza e la capacità di Pioli penso che siano sufficienti per uscire da questo momentaccio. Nella squadra ci sono caratteristiche importanti per risollevare la testa. Come la vive un allenatore? Non la vive, perché è continuamente alla ricerca di una soluzione. In questo momento sta facendo fatica, ma basta un piccolo segnale per far cambiare le cose. Dal momento che arriverà questo cambio di vedrà una Fiorentina diversa.
Sulla preparazione—
E' normale che che non avere gli stessi collaboratori qualcosa può cambiare, anche perché aveva trovato una bella sinergia con i precedenti. Però si tratta di professionisti. Non credo che sia un problema fisico quello dei viola. C'è bisogno di un risultato che possa spostare questa tendenza e riportare tutto il gruppo sulla giusta strada.
Sulla squadra—
La rosa è di qualità. È vero che quelli che sono andati via erano giocatori importanti, ma sono arrivati giovani di livello. Quando nascono annate di questa natura serve tirare un attimo il freno, dare una sistemata, e poi tornare a fare altri tipi di discorsi. Prima della Juventus ci sono da affrontare due partite con due squadre alla portata. I viola non possono sbagliare, devono concentrarsi e dare tutto, pensando partita dopo partita.
In vista del Lecce—
Con il Lecce è una partita delicata, anche se parlare di ultima spiaggia a questo punto del campionato mi sembra prematuro. I viola devono giocare con estrema lucidità, senza dare un occhio al futuro. In questo momento la squadra ha bisogno dei suoi sostenitori, quindi dovranno dargli una grande mano.
