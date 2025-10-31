L’opinione: “Pioli non è Conte. Con il Lecce una Fiorentina coraggiosa”

Il giornalista di Sky Sport, Alessandro Biolchi, ha parlato così al Pentasport di RadioBruno del momento della Fiorentina:
Anche da fuori si fa fatica a capire come una squadra come la Fiorentina si ritrovi in questa situazione, incapace di vincere una sola partita in campionato. Io credo che sia tutto nella testa, una questione psicologica. Probabilmente anche per le frustate prese alle prime giornate. E questo ci sta che abbia dato un timore, una fragilità psicologica che ancora non è riuscita a colmare. Ci sono state partite in cui la Fiorentina ha saputo pungere, ma poi per una fragilità se l'è fatta scappare.
Fagioli è un giocatore che può far giocare la squadra, cambiargli il ritmo. Non è ancora uscito del tutto dalle sue situazioni personali. Lo stesso vale per Gudmundsson. A San Siro ha fatto una partita di sacrificio. Tutti parlano di di Calhanoglu, ma fin quando c'era l'islandese in campo il turco non ha visto palla. Insomma, non gliene sta girando una giusta ai viola.
Adesso ci vuole quel pizzico di fortuna e una reattività da parte di Pioli per risolvere questa situazione. Lui non è un Conte, ma uno che collabora. Credo che abbia gli strumenti per risollevare questa squadra. Pioli dovrebbe lasciare dei segnali in campo. Con il Lecce vorrei rivedere le due punte. Serve equilibrio, ma vorrei vedere una squadra più coraggiosa. Sono sicuro che il Franchi potrebbe infiammarsi se vede una Fiorentina di questo tipo e sappiamo tutti che la formula sarebbe vincente.
