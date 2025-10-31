Bucchioni: “Parole di Pradè sbagliate. Mercoledì Fiorentina impotente”

Il giornalista Enzo Bucchioni, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina in vista del Lecce domenica. Le sue parole:
Le parole del giornalista, Enzo Bucchioni, ha commentato così del momento in casa Fiorentina dopo la pesante sconfitta di San Siro
Le parole di Pradè? Non puoi caricare di ulteriore pressione una squadra nel pieno delle sue difficoltà. Come per tutte le cose, quando dai una pressione di questo tipo è controproducente. Io spero veramente che domenica se ne possa uscire, perché la situazione è preoccupante. Dal vivo, l'altra sera a San Siro, ho visto veramente una squadra impotente. La paura era palpabile, nello sguardo dei giocatori e nell'atteggiamento del corpo. Da Pioli ci aspettavamo tutti di più, ormai sono due mesi che lo diciamo. La cosa che è una brava persona ora deve essere messa da parte. Con il Lecce devi vincere convincendo, altrimenti il cambio in panchina è da fare lo stesso.
