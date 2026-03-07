Flachi: “Sensazioni negative. La viola si salverà, ma col fiatone”

Durante il Pentasport di oggi, su Radio Bruno, Francesco Flachi è intervenuto per commentare le sensazioni in vista della partita in casa col Parma:
Dopo le ultime due partite, ho sensazioni negative. Anche le dichiarazioni di Vanoli mi hanno un po' spiazzato. Devono capire che non basta fare il compitino, ma devono fare di più. Più si va avanti, più scresce la paura, perché la fine del campionato si avvicina. Non hanno messo la marcia giusta per fare passi avanti.
Le aspettative e le dirette concorrenti—
Ci si aspetta sempre qualcosa sa in più da parte di tutti, ma per gli attaccanti soprattutto non è facile. Devono avere una mentalità completamente diversa, come quella che hanno avuto a Como. Io sono convinto che, alla fine, si salverà la Fiorentina, però sarà dura e lo farà "col fiatone". Non bisogna guardare gli altri, perché il Lecce, per esempio, gioca con la voglia. Il Genoa avrà tanti difetti ma è compatta.
