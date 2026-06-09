L'ex viola Francesco Flachi ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno, nel corso del "Pentasport:
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Flachi: “Kean da tenere. Gudmundsson? Sarri lo vuole alla Luis Alberto”
"Nel calcio dei giocatori di qualità non puoi fare a meno, il problema è che ora in giro non c'è nessuno. Per sopperire bisogna giocare più di squadra, ora si manovra molto in orizzontale, manca la personalità e movimento degli attaccanti per verticalizzare".
Gudmundsson e Kean nel 4-3-3? "Gud fa fatica da esterno, lo abbiamo visto quest'anno. Se li cederei? C'è da rientrare dei 90 milioni investiti l'estate scorsa. Non so se saranno sacrificati i giocatori che guadagnano di più. Questi due hanno reso meno delle aspettative, potenzialmente avrebbero nelle gambe 30 gol in due. Kean non è riuscito a ripetersi quest'anno e Gudmundsson è due anni che è indecifrabile. Bisogna vedere se vogliono rimanere, Kean lo terrei, ma deve essere un leader. Se va via devi trovarne un altro e calcisticamente Kean non si discute. Sarri vuole Gudmundssonall'Atalanta per cambiargli ruolo e provarlo nei tre di centrocampo come faceva con Luis Alberto alla Lazio".
Obiettivi? "La Fiorentina deve tornare in Europa, stare tra le prime sette della classifica. A meno che non si voglia puntare su un gruppo di calciatori giovani da far crescere. La società però deve essere chiara, Firenze ti aiuta se sei coerente e diretto in quello che vuoi fare".
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