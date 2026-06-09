Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Flachi: “Kean da tenere. Gudmundsson? Sarri lo vuole alla Luis Alberto”

news viola

Flachi: “Kean da tenere. Gudmundsson? Sarri lo vuole alla Luis Alberto”

Flachi: “Kean da tenere. Gudmundsson? Sarri lo vuole alla Luis Alberto” - immagine 1
"Kean lo terrei, ma deve essere un leader, calcisticamente non si discute. Sarri vuole Gudmundsson all'Atalanta"
Redazione VN

L'ex viola Francesco Flachi ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno, nel corso del "Pentasport:

"Nel calcio dei giocatori di qualità non puoi fare a meno, il problema è che ora in giro non c'è nessuno. Per sopperire bisogna giocare più di squadra, ora si manovra molto in orizzontale, manca la personalità e movimento degli attaccanti per verticalizzare".

Gudmundsson e Kean nel 4-3-3? "Gud fa fatica da esterno, lo abbiamo visto quest'anno. Se li cederei? C'è da rientrare dei 90 milioni investiti l'estate scorsa. Non so se saranno sacrificati i giocatori che guadagnano di più. Questi due hanno reso meno delle aspettative, potenzialmente avrebbero nelle gambe 30 gol in due. Kean non è riuscito a ripetersi quest'anno e Gudmundsson è due anni che è indecifrabile. Bisogna vedere se vogliono rimanere, Kean lo terrei, ma deve essere un leader. Se va via devi trovarne un altro e calcisticamente Kean non si discute. Sarri vuole Gudmundssonall'Atalanta per cambiargli ruolo e provarlo nei tre di centrocampo come faceva con Luis Alberto alla Lazio".

Obiettivi? "La Fiorentina deve tornare in Europa, stare tra le prime sette della classifica. A meno che non si voglia puntare su  un gruppo di calciatori giovani da far crescere. La società però deve essere chiara, Firenze ti aiuta se sei coerente e diretto in quello che vuoi fare".

Leggi anche
Bocci: “Di Thorstvedt ne abbiamo già cinque, serve uno come Frendrup”
Poesio: “Grosso, capisco la freddezza dei tifosi. Per il 4-3-3 rosa da cambiare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA