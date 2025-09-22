Flachi: “Il limite della squadra sono i giocatori, ancora troppo poca qualità”

Francesco Flachi, ex calciatore viola, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno circa la situazione della Fiorentina dopo la sconfitta casalinga col Como.
Vi proponiamo le parole dell'ex viola Flachi al Pentasport di oggi.
L'unica cosa di positivo è che siamo all'inizio e abbiamo il tempo di recuperare. Ma le aspettative erano tante e la situazione attuale non rispecchia la squadra, che deve trovare il modo per far andare bene le cose. Ciò che non funziona sono i giocatori, devono fare di più. Sono stati provati più moduli per riuscire a portare risultati positivi, abbiamo giocatori importanti in ogni reparto e ci aspettavamo tutti che facessero meglio. Penso che Pioli provi a mettere in difficoltà l'avversario, dunque sono i giocatori ad essere limitati? Dei tre moduli che Pioli ha usato, non abbiamo visto le azioni chiave. Sono i giocatori a far diventare importante l'allenatore, lo staff, la società...
E sulla squadra comasca...—
Il Como ha una buona squadra ma i suoi giocatori hanno tutti un'altra educazione calcistica. Fabregas ha tale qualità anche in panchina, e i cambi che ha fatto ne sono la prova. I calciatori viola mi sembrano "ottusi", limitati, che più di quello che fanno, non riescono a fare. Gli avversari avevano tantissime soluzioni, potevano giocare come volevano. Un segnale di debolezza è il fatto che il Como sarebbe dovuto venire Firenze spaventato e intimorito e invece no, era il contrario.
Cosa effettivamente non va?—
Si, la mentalità è importante, ma sta alla qualità dei giocatori far vedere la squadra: a Cagliari dovevi difendere l'1-o; col Napoli non avresti dovuto dare 2 goal di vantaggio dopo 15 minuti... La Fiorentina è indietro su tutto: ha dei problemi sia a livello fisico che mentale. Pongracic deve capire quando anticipare, assicurandosi del supporto dei compagni. La scorsa stagione c'era Kean che vinceva le partite da solo; quest'anno, senza idee si fa fatica.
