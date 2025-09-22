Il cantante e tifoso fiorentino Marco Masini, ha fatto il suo intervento al Pentasport di Radio Bruno circa l'ultima sconfitta viola in casa contro il Como.
M. Masini: "Pioli è l'uomo perfetto. Buon mercato, il problema è la formazione"

Ecco le dichiarazioni del cantante e tifoso viola Marco Masini sulla situazione della Fiorentina.
Siamo tutti un po'sorpresi. Io sono soddisfatto del mercato che è stato fatto, la squadra è definita e precisa e penso che sia solo un problema di formazione. Noto che il mister cambia spesso, ma tiene sempre le due punte che mi danno la sensazione di perdere un uomo, poiché Kean con un uomo accanto non rende come dovrebbe, nonostante la sua resa in Nazionale a fianco di Retegui. Ieri eravamo spaventati e disorganizzati, avevamo paura ad uscire dal basso e si vede che c'è molta tensione all'interno della squadra. Pioli? Penso molto da tifoso: ho la massima fiducia in Pioli e credo sia l'uomo perfetto per questa piazza in questo momento.
