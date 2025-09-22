Gentile (Sky): “Sorpreso da Pioli. Fiorentina rimasta negli spogliatoi”

Riccardo Gentile, noto giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Effettivamente l'approccio della Fiorentina non è stato male. Il Como non ha fatto niente nel primo tempo, tranne un colpo di testa di Perrone finito molto alto. Può essere un punto di partenza, hai avuto equilibrio e hai contenuto il Como. Preoccupante è stata sicuramente la ripresa. Il Como ha fatto qualche cambio mentre la Fiorentina è rimasta negli spogliatoi. Ho visto una squadra sulle gambe, il che mi pare assurdo alla quarta giornata. Dal mercato sono arrivati giocato interessanti, forse hanno bisogno di tempo per diventar squadra. Pioli? Sono sorpreso. Non posso pensare che abbia dimenticato come si faccia l'allenatore. Lo considero uno bravo e competente.
