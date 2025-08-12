Viola News
Fiorentina-Japan University, giovedì alle 20: dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Japan University, giovedì alle 20: dove vederla in tv e streaming - immagine 1
Fiorentina-Japan University: giovedì 14 agosto si chiude il programma delle amichevoli precampionato della Fiorentina di Stefano Pioli
Redazione VN

E' in arrivo il match finale della preseason: la Fiorentina di Stefano Pioli ha cominciato finalmente a fare sul serio e, dopo la sconfitta in casa del Leicester City e i pareggi sul campo del Nottingham Forest (0-0) e del Manchester United (1-1 con vittoria dei Red Devils ai rigori), i viola di Stefano Pioli sono tornati in Italia per finalizzare la preparazione in vista dell'andata del playoff di Conference League contro una tra Polissya e Paksi FC.

L'avversario a una settimana esatta dal via della stagione è la Japan University, selezione universitaria giapponese protagonista in questa prima metà di agosto di un ciclo di amichevoli in terra italiana: cinque partite in dieci giorni contro Genoa (pari 1-1), Cesena (pari 1-1), Hellas Verona (sconfitta 1-0), Milan Futuro (13 agosto) e Fiorentina (14 agosto).

Dove vederla in streaming e radio

14/08 ore 20Viola Park
StreamingAcffiorentina.com
RadioRadio Bruno

In diretta su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Fiorentina-Japan University in streaming o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi l'amichevole della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale della partita di Violanews.

