Fiorentina-Japan University, giovedì alle 20: dove vederla in tv e streaming

E' in arrivo il match finale della preseason: la Fiorentina di Stefano Pioli ha cominciato finalmente a fare sul serio e, dopo la sconfitta in casa del Leicester City e i pareggi sul campo del Nottingham Forest (0-0) e del Manchester United (1-1 con vittoria dei Red Devils ai rigori), i viola di Stefano Pioli sono tornati in Italia per finalizzare la preparazione in vista dell'andata del playoff di Conference League contro una tra Polissya e Paksi FC.