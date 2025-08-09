SOHM: sembra giocare da sempre con la maglia della Fiorentina. Lasciato solo dalla difesa dello United, si coordina benissimo e punisce Bayindir. Esordio e gol, non poteva andare meglio.
Manchester United-Fiorentina, più e meno: colosso Sohm, Fagioli regista vero
Manchester United-Fiorentina, le nostre valutazioni dell'ultima amichevole della squadra di Pioli in Inghilterra
DZEKO: è ovunque. Non può esistere questo tridente senza questo Edin Dzeko. Perfetto, tocca tanti palloni e non ne sbaglia uno. Regista offensivo vero. E con la condizione fisica migliore, sarà ancora più bello vederlo giocare.
FAGIOLI: due lanci importanti per Kean e tanta qualità. Prova anche qualche conclusione ma senza successo. Bella sua prestazione, sempre più leader di questa Fiorentina.
