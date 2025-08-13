Domenica l’ultima amichevole contro il Viareggio: partita a porte chiuse

Viola News
L'ultima amichevole estiva la Fiorentina la disputerà contro il Viareggio, a porte chiuse
Redazione VN

L'ultima amichevole estiva della Fiorentina non sarà quella di domani sera contro la Japan University. La squadra di Pioli, infatti, affronterà domenica il Viareggio, domenica alle 18:30 al Viola Park. La partita, come riporta Il Tirreno, non sarà aperta al pubblico ma disputata a porte chiuse.

Proprio il Viareggio nel pomeriggio di oggi è sceso in campo in un'amichevole contro la Fiorentina Under 18 (alle 15.30 il calcio d'inizio), accessibile invece al pubblico.

