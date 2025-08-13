L'ultima amichevole estiva della Fiorentina non sarà quella di domani sera contro la Japan University. La squadra di Pioli, infatti, affronterà domenica il Viareggio, domenica alle 18:30 al Viola Park. La partita, come riporta Il Tirreno, non sarà aperta al pubblico ma disputata a porte chiuse.
Domenica l'ultima amichevole contro il Viareggio: partita a porte chiuse
Proprio il Viareggio nel pomeriggio di oggi è sceso in campo in un'amichevole contro la Fiorentina Under 18 (alle 15.30 il calcio d'inizio), accessibile invece al pubblico.
