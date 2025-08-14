Fiorentina-Japan University, più e meno: Gud a tuttocampo, male Pongracic

GUDMUNDSSON : È suo il gol che apre le marcature dell'amichevole. Buoni movimenti a tutto campo, l'islandese lo trovi ovunque. Questo ruolo sembra calzare a pennello per il numero 10 viola.

DODO': Il laterale brasiliano è stato una costante sulla fascia destra. Bellissima la palla per Sohm nel gol di Gudmundsson il primo tempo. Alcune occasioni sprecate: i gol e la pericolosità offensiva sono proprio quello che chiede Pioli al classe '98.