Fiorentina-Japan University, più e meno: Gud a tuttocampo, male Pongracic

GUDMUNDSSON: È suo il gol che apre le marcature dell'amichevole. Buoni movimenti a tutto campo, l'islandese lo trovi ovunque. Questo ruolo sembra calzare a pennello per il numero 10 viola.
Fiorentina-Japan University, le nostre valutazioni sull'amichevole casalinga della squadra di Stefano Pioli contro i giapponesi
DODO': Il laterale brasiliano è stato una costante sulla fascia destra. Bellissima la palla per Sohm nel gol di Gudmundsson il primo tempo. Alcune occasioni sprecate: i gol e la pericolosità offensiva sono proprio quello che chiede Pioli al classe '98.
