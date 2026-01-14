Viola News
Ferri: “Se non hai una società completa non vai lontano. Paratici farà bene”

Il commento di Giacomo Ferri sull'arrivo di Fabio Paratici
L'ex calciatore e allenatore Giacomo Ferri ha commentato l'arrivo di Fabio Paratici come nuovo ds della Fiorentina: "Il dirigente che è stato preso è importante. Puoi costruire una squadra di grandi calciatori, ma se non c'è una società completa con gli uomini giusti non vai molto lontano".

Ha poi continuato ai microfoni di Tmw Radio: "La Fiorentina sulla carta non deve invidiare nulla a tante squadre, ma se è in questa situazione vuol dire che ci sono altre problematiche. E’ un acquisto importante che farà solo bene alla Fiorentina".

