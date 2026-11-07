Benedetto Ferrara, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le ultime in casa Fiorentina

Redazione VN
Vanoli Spalletti

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Benedetto Ferrara, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della sfida tra Fiorentina e Juventus. Secondo Ferrara, il match contro i bianconeri può rappresentare un passaggio importante per la squadra di Vanoli, soprattutto dal punto di vista emotivo:

La Juventus può essere la svolta, sia mentalmente che sul campo. Potrebbe segnare l’inizio di un nuovo percorso e aiutare la Fiorentina a lasciarsi alle spalle tutta la delusione accumulata in questo avvio di stagione. Negli ultimi anni anche loro hanno vissuto momenti difficili: oggi sono una squadra più normale rispetto al passato, ma per i tifosi viola resta sempre la Juventus
benedetto ferrara

Ferrara ha poi ricordato come il peso della sfida sia rimasto intatto nel tempo

Non è la Juventus che si fece rimontare dalla tripletta di Rossi e che poi iniziò a vincere tutto. Da quando c’è il VAR, anche il loro predominio si è ridimensionato. Oggi entrambe le squadre sembrano avere pezzi importanti, ma faticano ancora a completare il puzzle. Domani però l’emozione sarà comunque forte: si gioca di sera e la Fiorentina manca da troppo tempo l’appuntamento con una vittoria casalinga

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