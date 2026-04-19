Ferrara: “Si deve ricostruire l’identità. Ed ecco chi può essere utile”

"In Conference League i viola hanno perso a Londra e, anche in casa, hanno vinto ma non certo mettendo in campo una prestazione straripante. Per il resto, adesso i discorsi aperti sono il futuro della panchina viola e come verrà ricostruita la squadra. Vanoli? Gli va il nostro grazie a prescindere. La squadra, comunque, non era stata costruita per lui, il suo compito era solo fare punti in qualche modo. Il giudizio su Vanoli, per me, è solo un "bravo" per aver risollevato una squadra pietosa. Detto ciò, questa di ora è una squadra senza identità, ed è questa che va ricostruita".