Benedetto Ferrara, noto giornalista, è intervenuto stasera su Rtv38 per dare una sua opinione sulla Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole.
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Ferrara: “Si deve ricostruire l’identità. Ed ecco chi può essere utile”
"In Conference League i viola hanno perso a Londra e, anche in casa, hanno vinto ma non certo mettendo in campo una prestazione straripante. Per il resto, adesso i discorsi aperti sono il futuro della panchina viola e come verrà ricostruita la squadra. Vanoli? Gli va il nostro grazie a prescindere. La squadra, comunque, non era stata costruita per lui, il suo compito era solo fare punti in qualche modo. Il giudizio su Vanoli, per me, è solo un "bravo" per aver risollevato una squadra pietosa. Detto ciò, questa di ora è una squadra senza identità, ed è questa che va ricostruita".
Su alcuni viola deludenti e su alcuni da riscattare—
"Gudmundsson è stato pagato un sacco di soldi e non ha reso certo come si sperava. Piccoli, poi, è stato pagato anch'esso lautamente, ma non ha convinto. Se dovesse partire Kean, quindi, bisognerebbe trovare un altro attaccante di livello. Solomon? Può dare molto secondo me, semmai bisogna vedere quanta continuità può dare, perché gli infortuni sono il suo problema. Non è giovanissimo, però può essere utile. Fabbian e Rugani? Sono stati delundenti, ma devi riscattarli in caso di salvezza".
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