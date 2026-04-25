Oggi, durante il Pentasport di Radio Bruno abbiamo sentito la voce di Benedetto Ferrara, che si è così espresso riguardo all'attuale situazione viola:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrara: “Gud, il nulla per due anni. Grosso il più abbordabile per la panchina”
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Ferrara: “Gud, il nulla per due anni. Grosso il più abbordabile per la panchina”
A voi le parole di Ben Ferrara al Pentasport odierno.
Prima serve la matematica, per ovvie ragioni, ma è chiaro che Vanoli abbia fatto il suo. Non penso che le prossime giornate siano decisive per la conferma o meno di Vanoli. Bisogna capire quale sia l'idea dalla quale vuole ripartire questa squadra, che per mesi ha spaventato i suoi tifosi. Ovviamente la Fiorentina adesso supporta il proprio allenatore, che dovrà confrontarsi con l'idea di calcio che Paratici ha in mente per la prossima stagione.
Sui singoli e l'allenatore...—
Gudmundsson: due anni sono tanti... Non ha mai convinto, sarà Vanoli o chi lo sostituirà a decidere se tenerlo ed eventualmente come farlo giocare. Ma chi non fa nulla per due anni, non credo possa cambiare adesso. Poi se lo vediamo giocare davvero bene in questa ultima fase di campionato, ci dovrà delle spiegazioni. Grossorappresenta, per adesso, il nome più abbordabile per la panchina viola del prossimo anno, anche se per carriera e motivi personali, Sarri potrebbe essere affascinato da questa sfida.
Chi va e chi torna—
La situazione un po' mi ricorda quella del primo Montella... lui aveva allenato pochissimo in serie A e venne tutto rivoluzionato, durante quel ritiro estivo. Da troppo tempo vediamo una Fiorentina senza personalità, tutti pensiamo a chi tornerà dai prestiti, ma quando si decide di ripartire, si deve fare da zero.
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