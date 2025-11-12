Ferrara: “Fagioli? Ha perso le sue certezze. Ecco come deve comportarsi Vanoli”

L'opinione del noto giornalista.

Redazione VN 12 novembre - 20:06

Benedetto Ferrara, noto giornalista, ha parlato su Radio Bruno a margine della conferenza stampa di Paolo Vanoli. Ecco la sua opinione su alcuni temi caldi.

"A Genova tutti abbiamo cercato di capire e cercare le cose positive. Personalmente, credo che ci sia questo desiderio di ripartire e rimettersi in riga. Sposo, inoltre, i concetti di Vanoli: l'umiltà vincente su tutti. Bisogna dimenticarsi dell'entusiasmo di questa estate, comunque, questa è una squadra che va ricostruita mentalmente innanzitutto".

Su come deve comportarsi la squadra — "La Fiorentina deve fare una battaglia dietro l'altra, è l'unica via. Attualmente, l'autostima è sotto zero, i viola sono ultimi in classifica e devono rivedere la luce. E questo si ottiene affrontando ogni match come se fosse il momento della verità".

Sullo spogliatoio — "Lo spogliatoio alla fine è uno spogliatoio, a prescindere dai soldi che prendono i giocatori. La motivazione, la voglia di far risultato, la concentrazione: tutti concetti di base che si devono avere dentro, a maggior ragione se si è dei professionisti".

Su Fagioli e Gudmundsson — "Nessuno è nella testa di Fagioli. È chiaro che potrebbe aver perso le sue certezze. Forse non si sente più all'altezza rispetto a prima. Dal punto di vista tecnica, i viola, hanno comunque due giocatori superiori dal punto di vista tecnico: Fagioli e Gudmundsson. Secondo me Vanoli, per quanto riguarda Gudmundsson, vuole farlo entrare di più nel gioco. Per quanto concerne Fagioli, invece, il tecnico sa che è importante recuperarlo. È giusto che con lui utilizzi il bastone e la carota".

Su Vanoli e la motivazione che porta — "Spero sia un buon motivatore e che faccia lavorare i giocatori come una squadra che deve esser salvata. Anche perché non c'è niente di prevedibile, e tutte le certezze dell'estate sono state sgretolate".