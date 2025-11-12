Vanoli: “Le sfide mi piacciono. Adesso conta solo Firenze e la Fiorentina”

Il neo tecnico viola, Paolo Vanoli, al termine della conferenza stampa di presentazioni, ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni:
Ho giocato qua, so cosa è la Fiorentina e mi piacciono le sfide. Mi motivano e mi danno una grande energia. So che questa squadra può dare tanto. La sfida è complicata, bisogna lavorare con grande umiltà, ma questi ragazzi possono uscirne alla grande. Il mio pregio è stato sempre essere diretto. Appena ci siamo visti con i giocatori ho spiegato in faccia quale è la realtà. Dove ci troviamo, e, prima della partita di Genova, che sarebbe stato un match difficile. Ho detto che bisogna tirarci su le maniche ed andare al sodo. Oltre a ciò, far di tutto per vincere oppure, al limite, per non perdere. Adesso bisogna fare le cose semplici e pulite. Dare un'indentità anche in maniera elementare. Non possiamo fare grossi stravolgimenti. Adesso tutti bisogna essere al servizio del compagno e della squadra. Non conta giocare a 4 o a 3, conta solo Firenze e la Fiorentina. Adesso devo capire ragazzo per ragazzo come gestire i miei giocatori. Dal giovane al campione. Adesso abbiamo la fortuna della sosta, possiamo stare insieme, il centro sportivo ci dà questa possibilità e di fare doppio allenamento. L'importante, però, è la consapevolezza di dove ci troviamo oggi, e come uscirne.
