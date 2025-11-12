VIOLA NEWS news viola radio e tv Velluzzi: “Vanoli? Con lui si deve rigare dritto. Kean? Ha forzato”

Le parole del giornalista a margine della conferenza stampa di Ferrari, Vanoli e Goretti.
Francesco Velluzzi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Bruno a margine della conferenza stampa di Paolo Vanoli e Roberto Goretti. Ecco le sue parole.

"La Fiorentina deve pensare, al momento, solo alla salvezza. Vanoli? Ha fatto capire che chi vuole andar d'accordo con lui deve rigare dritto. Non ci sono scuse e non ci sono alibi. Kean? Credo che ha terribilmente forzato la partita di Milano. A quel punto si è riacutizzato il fastidio ed adesso bisogna vedere quando torna. Avere Piccoli a disposizione, però, è una buona garanzia".

