Francesco Velluzzi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Bruno a margine della conferenza stampa di Paolo Vanoli e Roberto Goretti. Ecco le sue parole.
VIOLA NEWS news viola radio e tv Velluzzi: “Vanoli? Con lui si deve rigare dritto. Kean? Ha forzato”
Le parole del giornalista a margine della conferenza stampa di Ferrari, Vanoli e Goretti.
"La Fiorentina deve pensare, al momento, solo alla salvezza. Vanoli? Ha fatto capire che chi vuole andar d'accordo con lui deve rigare dritto. Non ci sono scuse e non ci sono alibi. Kean? Credo che ha terribilmente forzato la partita di Milano. A quel punto si è riacutizzato il fastidio ed adesso bisogna vedere quando torna. Avere Piccoli a disposizione, però, è una buona garanzia".
