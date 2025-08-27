Fazzini (Sky): “Sia mezzala che trequarti. Vestire questa maglia il mio sogno”

Viola News
Jacopo Fazzini scalpita: "Non potevo chiedere di meglio per questo inizio. Non devo l’ora di giocare al Franchi"
Non solo la conferenza stampa accanto a Pioli, Jacopo Fazzini ha risposto ad alcune domande dei colleghi di Sky Sport:

Mi piace giocare sia come mezzala che come trequartista. Mi piace partire dalla sinistra per accentrarmi e provare il dribbling, l’assist o il tiro in porta. Vestire questa maglia è sempre stato il mio sogno. Sono stato accolto nel migliore dei modi, sia dalla società che dai compagni, che mi hanno sempre fatto sentire parte del gruppo. Non potevo chiedere di meglio per questo inizio. Non devo l’ora di giocare al Franchi e di entrare nel clou della stagione.

