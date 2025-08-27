Viola News
Sabiri è dentro il progetto? Pioli: “Per necessità. Non so cosa possa succedere”

Le parole di Pioli su Abdelhamid Sabiri
Redazione VN

La conferenza stampa prepartita di Stefano Pioli non è stata solo occasione per analizzare il momento della Fiorentina, ma anche per soffermarsi su alcuni singoli. Tra i nomi più discussi c’è quello di Abdelhamid Sabiri, centrocampista marocchino tornato al Viola Park con non pochi scetticismi e che adesso sembra aver conquistato la fiducia del tecnico.

Pioli ha spiegato senza giri di parole la situazione: "All'inizio non era nel nostro progetto, poi per necessità l'abbiamo inserito nel gruppo. Si sta comportando benissimo ed è un buon centrocampista", ha sottolineato l’allenatore, lasciando trasparire soddisfazione per l’impatto avuto dal giocatore nelle ultime settimane.

LO STRANO CASO DEL DEBUTTANTE SABIRI (CHE ADESSO ADESSO DAVVERO)

Tuttavia, il futuro resta in bilico, perché il mercato potrebbe cambiare ancora gli equilibri: "Non so però cosa succederà in questi ultimi giorni di mercato", ha ammesso Pioli, aprendo di fatto a ogni possibile scenario.

