Sabiri è dentro il progetto? Pioli: “Per necessità. Non so cosa possa succedere”

La conferenza stampa prepartita di Stefano Pioli non è stata solo occasione per analizzare il momento della Fiorentina, ma anche per soffermarsi su alcuni singoli. Tra i nomi più discussi c’è quello di Abdelhamid Sabiri , centrocampista marocchino tornato al Viola Park con non pochi scetticismi e che adesso sembra aver conquistato la fiducia del tecnico.

Pioli ha spiegato senza giri di parole la situazione: "All'inizio non era nel nostro progetto, poi per necessità l'abbiamo inserito nel gruppo. Si sta comportando benissimo ed è un buon centrocampista", ha sottolineato l’allenatore, lasciando trasparire soddisfazione per l’impatto avuto dal giocatore nelle ultime settimane.