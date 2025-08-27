Sabiri è dentro il progetto? Pioli: “Per necessità. Non so cosa possa succedere”

La conferenza stampa prepartita di Stefano Pioli non è stata solo occasione per analizzare il momento della Fiorentina, ma anche per soffermarsi su alcuni singoli. Tra i nomi più discussi c’è quello di Abdelhamid Sabiri, centrocampista marocchino tornato al Viola Park con non pochi scetticismi e che adesso sembra aver conquistato la fiducia del tecnico.
Pioli ha spiegato senza giri di parole la situazione: "All'inizio non era nel nostro progetto, poi per necessità l'abbiamo inserito nel gruppo. Si sta comportando benissimo ed è un buon centrocampista", ha sottolineato l’allenatore, lasciando trasparire soddisfazione per l’impatto avuto dal giocatore nelle ultime settimane.
Tuttavia, il futuro resta in bilico, perché il mercato potrebbe cambiare ancora gli equilibri: "Non so però cosa succederà in questi ultimi giorni di mercato", ha ammesso Pioli, aprendo di fatto a ogni possibile scenario.
