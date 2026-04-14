Nel corso del Pentasport odierno, Fabrizio Lucchesi, attualmente direttore generale del Guidonia Montecelio ed ex Pisa, ha fatto il suo intervento circa la vittoria viola di ieri contro la formazione di Maurizio Sarri. Ecco le sue dichiarazioni:
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F. Lucchesi su Vanoli: “Mai parole fuori posto, ha fatto il suo. Società pensa al futuro da tempo”
A voi le dichiarazioni di Fabrizio Lucchesi, ex direttore generale del Pisa, al Pentasport di oggi.
A questo momento della stagione, i 3 punti di ieri danno tranquillità: queste ultime partite fanno parte di una scia positiva. La società sta pensando al futuro già da tanto, è tutto un cantiere da circa due mesi. Paratici è uno dei migliori, un eccellente professionista. Sicuramente sbagliare è umano, ma in questo mestiere vince chi sbaglia meno, e sono sicuro che lui agirà al meglio per ricostruire la Fiorentina.
E su Vanoli...—
Vanoli ha raggiunto buoni risultati, ma soprattutto ha saputo superare tutta la diffidenza che c'era all'inizio nei suoi confronti. Non ha mai sbagliato posizione verso i tifosi, mai un'intervista fuori posto. Doveva ricompattare il gruppo e rialzarlo, e l'ha fatto bene.
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