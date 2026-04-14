Oggi abbiamo sentito la voce di Alessandro Bocci al Pentasport di Radio Bruno, intervenuto per commentare i tre punti ottenuti ieri contro la Lazio:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Kean forza della natura. Firenze non può permettersi certi allenatori”
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Bocci: “Kean forza della natura. Firenze non può permettersi certi allenatori”
Il parere del giornalista Alessandro Bocci dopo la partita di ieri al Franchi.
Salvezza ipotecata, ma c'è ancora lo scalino di lunedì a Lecce: penso che la serie B se la giochino i salentini e la Cremonese. Adesso Paratici, anche se lo sta già facendo da tempo, può pensare ai progetti.
Sul tema dell'allenatore—
Firenze non si può permettere certi allenatori di prima fascia come Conte e Allegri... Grosso invece potrebbe essere felice di iniziare un'avventura con la Fiorentina. Il mister ha un gruppo di giocatori: in base a quello decide chi vuole tenere e, di conseguenza, come giocare.
Kean, una forza della natura—
Puoi vendere Dodo, Gud... ma l'unico giocatore che ti fa davvero budget è Kean. Il prezzo lo fa il mercato, anche se gli attaccanti sono sempre al centro del mercato. Lui è fisicamente fortissimo, quando sta bene è una forza della natura. Se la Fiorentina non avesse bisogno di soldi, sarebbe l'anno giusto per tenerlo e rilanciarlo, anche se c'è da valutare in che tipo di gioco finirebbe. Questa tibia che non guarisce potrebbe essere un freno per chi lo deve comprare. Chi li sgancia 60 milioni per uno che è mancato spesso e sempre per lo stesso problema?
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